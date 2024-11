BYD Song Plus Premium é lançado no Brasil; veja preços e detalhes do SUV

O BYD Song Plus Premium teve seu lançamento no Brasil oficializado pela marca chinesa. O modelo será o SUV híbrido mais potente da fabricante no país, com 324 cv de potência em seu motor 1.5 turbo a gasolina e tração integral. Com garantia de seis anos, seu preço sugerido para o público é de R$ 299.800.

O que aconteceu

O modelo híbrido é composto por motor turbo a gasolina de 1.5 litro e dois propulsores elétricos - um dianteiro de 204 cv e um traseiro de 163 cv - que totalizam 324 cv de potência combinada.

Sua bateria Blade de 18,3 kW/h proporciona 52 km de autonomia no modo 100% elétrico, segundo o Inmetro. Ao todo o modelo híbrido faz 690 km.