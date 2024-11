Chinês, Zeekr X chega como versão mais luxuosa do Volvo EX30; veja preços

O Zeekr X se une à perua 001, também elétrica, que chegou ao mercado há cerca de um mês, custando de R$ 428 mil a R$ 475 mil.

O SUV elétrico chinês que está chegando ao Brasil tem porte mais compacto na comparação com o Zeekr 001, mantendo performance, acabamento e nível de equipamentos parecido.

Volvo EX30 x Zeekr X

Quanto às dimensões, são 4,43 m de comprimento (20 cm a mais do que o Volvo EX30), 2,03 m de largura (+20 cm), 1,57 m de altura (+3 cm) e bons 2,75 m de distância entre-eixos (+10 cm na comparação com o EX30). O porta-malas, por sua vez, traz 326 litros de capacidade.

Em relação ao acabamento, o Zeekr X traz um nível acima do EX30 e conta com itens de conforto e tecnologia indisponíveis no modelo da marca sueca, como portas com acionamento elétrico, maçanetas externas retráteis e painel de instrumentos digital de 8,8 polegadas, dentre outros itens. As duas versões vêm com central multimídia de 14,6 polegadas.

Outra diferença em relação ao Volvo é que o Zeekr X tem a opção com dois motores e todas as versões trazem baterias de 66 kWh - o Volvo, por ora, é comercializado no Brasil exclusivamente com motor traseiro, trazendo as mesmas especificações de potência e torque do que a versão equivalente da Zeekr, e pode ser adquirido com baterias de 51 kWh na configuração mais barata.