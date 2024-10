Chinês e elétrico, Zeekr 001 chega para rivalizar com Porsche e BMW; preços

Imagem: Divulgação

A versão de topo conta com suspensão adaptativa com amortecimento a ar e as duas configurações vêm com painel de instrumentos digital de 8,8 polegadas, head-up display, que projeta informações de condução no para-brisa, e central multimídia de 15,4 polegadas, por meio da qual é possível controlar a maior parte das funções do veículo.

Além da cabine ampla, o acabamento interno chama a atenção, com design minimalista e revestimento de materiais como camurça e couro. O sistema de climatização tem três nonas de temperatura. A abertura das portas se dá por meio de cartão NFC, aqueles de aproximação semelhantes a cartões de crédito, também utilizados por montadoras como Volvo e Tesla.

Imagem: Divulgação

As duas versões vêm de série com rodas de liga leve de 22 polegadas, cada uma com um desenho exclusivo, e teto solar panorâmico.

Em relação ao 001 Premium, a configuração Flagship acrescenta pintura laranja bitom, com teto preto, opção de cor interior exclusiva, suspensão a ar adaptativa, bancos com massagem, aquecimento e ventilação, tela traseira de 5,7 polegadas, e fechamento das portas "e-latch": basta encostá-las que o veículo completa a operação sozinho.