Nova marca chinesa que virá ao Brasil terá minivan de luxo; veja detalhes

A montadora Zeekr apresentará em breve uma nova versão luxuosa de sua minivan. A fabricante chinesa de carros elétricos, que chega ao Brasil ainda em 2024, lançará oficialmente o modelo Zeekr 009 no dia 19 de abril em seu país natal. O novo veículo tem apenas quatro lugares e um espaçoso e confortável interior.

O veículo

A Zeekr 009, que poderá ser chamada de 009 Grand nessa versão, teve um exterior levemente revisado com acabamento cromado adicional nas rodas de 20 polegadas. Porém as maiores mudanças vêm no interior.

A minivan tem dois bancos traseiros individuais com apoios para as pernas controlados eletricamente e encostos de cabeça com alto-falantes integradas. Os bancos são separados por um console central com gavetas, mesas dobráveis e um display integrado.