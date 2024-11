Como Muhammad Ali se apaixonou e tentou levar Puma brasileiro para a Arábia

Já a aventura de Ali na indústria automotiva também não foi para a frente e nenhum carro da Ali Motors saiu do papel. O ex-boxeador, que na época da vinda ao Brasil já apresentava sinais do Mal de Parkinson, viu a doença se agravar com os anos e faleceu em 3 de junho de 2016.

De qualquer maneira, caso o negócio com as fabricantes brasileiras se concretizasse, é bem provável que tanto Puma quanto Miura tivessem tido fundos suficiente para modernizar seus veículos e fazer frente à enxurrada de importados que chegou ao mercado nacional no início dos anos 1990. Ali, por sua vez, poderia ver a sua vontade de atuar no ramo automotivo realizada.

Nada disso, porém, aconteceu e tudo que sobrou foi uma inusitada - e até mesmo bizarra - história para contar.