Não é só carrão: Gusttavo Lima revela nova aquisição 'popular' na garagem

Custando R$ 8,1 milhões de acordo com a Tabela Fipe, o Rolls-Royce Cullinan conta com motor V12 biturbo de 6,7 litros. Isso o faz ter 600 cv de potência, o que possibilita o modelo a ir de zero a 100 km/h em menos de seis segundos. Ele tem câmbio de oito marchas e um torque de 86,5 kgfm.

Já a Lamborghini Urus passa dos R$ 3 milhões em valor de acordo com Tabela Fipe. O SUV tem 650 cv de potência e 86,6 kgfm de torque, com motor V8 biturbo de 4.0 litros. É capaz de ir de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos e pode chegar a até 305 km/h.

A Lamborghini Aventador pode a chegar a R$ 4,5 milhões. O carrão tem motor V12 de 740 cv e torque de 70,4 kgfm, que faz a máquina sair do zero e chegar aos 100 km/h em apenas 2,9 segundos.

Custando R$ 7 milhões no Brasil (com IPVA de R$ 276 mil), Ferrari 458 Spider possui motor 6.5 litros em disposição V12. Aspirado, ele gera 800 cv a 8.500 rpm de potência e um torque de 73,2 kgfm a 8.900 rpm. Assim, vai de 0 a 100 km/h em três segundos e chega aos 200 km/h em 8,3 segundos. Sua velocidade máxima é de 340 km/h.

E não acabou: recentemente o cantor divulgou nas redes sociais que construiu uma pista de pouso particular em sua mansão para receber voos privados de todo o país.