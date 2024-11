Batmóvel à venda: dá para ter carro icônico na garagem por fortuna

Mas não se engane: o motor de jato presente na traseira é falso. Nenhuma foto do interior do carro foi divulgada, mas ele deve ter como recursos forro preto, cintos de corrida de cinco pontos, dois assentos e vários displays.

O preço da novidade será de US$ 2,99 milhões (cerca de R$ 17,3 milhões na cotação atual) para cada unidade - mesmo preço de um hipercarro como o Koenigsegg Jesko.

