Carros-fantasmas: 5 opções que marcas divulgam e poucos conseguem comprar

Não fez sucesso aqui - e em nenhuma parte do mundo. Tanto que, recentemente, foi anunciada a suspensão de sua produção na Europa.

Em território nacional, registrou cerca de 200 emplacamentos em 2022 e pouco mais de 50 no ano passado.



UOL Carros entrou em contato com lojas no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro e encontrou apenas uma unidade zero-quilômetro, ano/modelo 2022. Alguns vendedores tentaram justificar a falta do carro dizendo que 'só por encomenda' e que demoraria '60 dias' para entregar.



Segundo a Fiat, "o modelo segue sendo comercializado com algumas unidades 2022 na rede e, que neste mês de novembro, chega a linha 2024".



O 500e, de fato, ainda aparece no site oficial da fabricante no ano/modelo 2022. O preço é de R$ 214.990.

O carrinho elétrico tem 118 cv, 22,8 kgfm de torque e bateria de 42 kWh, o que fornece uma autonomia de 227 km na homologação do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

