VW Gol pioneiro que foi 'mico' e teve vida curta renasce como colecionável

Longe de ser apenas um desafio técnico, a criação foi impulsionada pelas regras de mercado. O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) era de 10% para os propulsores de um litro contra 25% dos motores de maior litragem. Assim nasceu esse atual clássico. A Ford seguiu o mesmo caminho com um propulsor 1.0 com compressor volumétrico, o chamado Supercharger, no Fiesta e no EcoSport - carros igualmente raros e pouco vendidos.

Gol Turbo preservado

VW Gol 16V Turbo 2001 anunciado com preço de Polo TSI zero-quilômetro Imagem: Reginaldo de Campinas

Em exemplar 2001 do Goi Turbo com baixa quilometragem ilustra esta reportagem e está anunciado pelo comerciante especializado em clássicos brasileiros dos anos 1980 e 1990 Reginaldo Ricardo, o Reginaldo de Campinas. O valor pedido não difere muito do preço sugerido de um VW Polo TSI zero-quilômetro - também equipado com motor 1.0 turbo e câmbio manual.

Representante da linha G3, a primeira grande reestilização do Gol bolinha, o Gol 16V Turbo conta com 112 cv a 5.500 rpm e 15,8 kgfm a 2.000 rpm. O quatro cilindros é movido a gasolina - somente em 2004 a VW lançou o primeiro automóvel flex do mercado, o Gol Total Flex.