Por que Brasil tem menos opções de carros que Argentina e isso é bom sinal

Essas exigências, embora garantam veículos mais seguros e menos poluentes nas estradas brasileiras, também elevam significativamente os custos para as montadoras, desencorajando a introdução de alguns modelos.

O consultor automotivo Cassio Pagliarini, da Bright Consulting, explica por que o Brasil é mais rígido na homologação dos carros que entram aqui.

"A diferença principal de outros países para homologar um carro no Brasil é o combustível. Todo carro precisa ser testado com o combustível encontrado no Brasil. Argentina, por exemplo, não tem gasolina com proporção de etanol, então os testes de homologação feitos no exterior valem para lá, mas aqui precisa das análises do motor devido ao diferente combustível brasileiro", explica.

"Os testes de segurança produzidos lá fora são aceitos aqui, mas tudo que é relativo ao combustível precisa ser testado aqui no Brasil. Tanto que os elétricos, por exemplo, não utilizam combustível brasileiro e os testes de segurança feitos na Europa nos padrões mundiais são aceitos", completou Pagliarini.

O caso do Ford Bronco ilustra bem essa situação. Enquanto o modelo já é comercializado na Argentina, a Ford não tem planos imediatos de lançá-lo no Brasil, com exceção da versão Bronco Sport, lançada por aqui já há alguns anos. A marca respondeu em nota que, "oferecemos o que há de melhor em nosso portfólio, com foco na competitividade de nossos produtos. Mas estamos sempre monitorando o mercado, atentos aos desejos dos nossos consumidores".

Situação semelhante ocorre com o Volkswagen Golf GTI, recentemente apresentado um único modelo no Rock in Rio 2024. A empresa informou que ainda está sob estudos para um possível lançamento no mercado brasileiro.