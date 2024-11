Beiçola da Privacy muda de vida com conteúdo adulto e apresenta novo carrão

No ano passado, ela também viralizou ao rodar pelas ruas da capital gaúcha e divulgar o próprio trabalho com seu Chevrolet Opala, 1978, laranja.

Com patrocínio da Privacy, cuja identidade visual também é na cor laranja, o veículo tinha adesivos do logotipo da plataforma, QR Code e um convite: "Quer me ver pelada?".

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.