Super Jeep Uno: dono transforma o valente clássico em carro de luxo

Há quatro anos, o Uno tinha apenas um rádio simples. O painel era composto pelas saídas de ar e seus controles manuais, enquanto o velocímetro era inteiramente analógico. Mas a mudança começou quando o proprietário decidiu instalar uma central multimídia improvisada.

"Comprei um tablet da Multilaser e dois adesivos magnéticos, que colei no painel com fita dupla face. Daí só sincronizei [com o rádio embutido no carro]", afirmou na época.

A ideia agradou tanto que, no ano seguinte, inseriu forros de porta personalizados no hatch, além de uma nova central multimídia não-removível. Para controlá-la, Guido ainda instalou um volante multifuncional da Jeep, usado nos Renegade, Compass e Commander atuais.

Mas foi no ano passado que o projeto decolou: investindo cerca de R$ 2.000, o entusiasta adquiriu um outro tablet, com sistema Android e que foi adaptado para se tornar um quadro de instrumentos. Dados como velocidade, nível de combustível e até o esterçamento do volante são captados do scanner OBD do carro, cuja conexão foi feita artesanalmente.

Uno de Guilherme Henrique antes da customização Imagem: Reprodução

Em nome da identidade de marca, o dono do Uno fez questão de remover o emblema da Jeep do miolo do volante, acrescentado o logotipo da Fiat em aplique aveludado. O console central também veio do Compass e o porta-copos do Volkswagen Golf foi a pedida certa para o espaço vago no painel.