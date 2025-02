Caveirão do crime: carro achado no RJ usa técnica de gângsters dos anos 30

A Polícia Civil do Rio de Janeiro se surpreendeu com uma espécie de 'caveirão do crime', apreendido no início do mês em operação no Complexo da Maré. O carro usado pelos traficantes trazia blindagem pesada, mas recorreu a uma solução à moda antiga para se tornar mais letal.

A BMW X1 2010 preta trazia ao menos sete buracos pelos quais era possível encaixar um fuzil, permitindo, segundo os policiais, contra-atacar tanto as autoridades quanto os bandidos rivais.