Concessionária 'fantasma': carros da VW têm destino após 21 anos fechados

Por quase três décadas, uma coleção de carros zero km ficou esquecida dentro de uma concessionária Volkswagen desativada em Estrela, no Rio Grande do Sul. Sem nunca terem sido emplacados ou rodado nas ruas, esses veículos se tornaram uma verdadeira cápsula do tempo - até que, recentemente, foram vendidos para um colecionador brasileiro que vive nos Estados Unidos.

O negócio foi fechado no fim de 2024, após uma negociação que durou meses, e envolveu seis modelos icônicos da VW. O valor exato não foi divulgado, mas sabe-se que a compra foi feita por milhões de reais. No entanto, antes de cruzarem o oceano, os carros podem ser exibidos em museus e eventos no Brasil, permitindo que mais entusiastas tenham a chance de vê-los de perto.

Para entender os bastidores dessa venda histórica, conversei com Anderson Dick, CEO da FuelTech e atual guardião da coleção, que acompanhou todo o processo.