Montadora chinesa roda 2.200 km com um tanque e entra para o Guinness

O trem de força híbrido plug-in do D7 DMH tem motor a gasolina de 1,5 litro aspirado de 112 cv e um motor elétrico de 204 cv. Números oficiais sugerem que o modelo tem 1.400 km autonomia, apesar do recorde.

Vale lembrar que a Roewe pertence à Saic Motors, empresa chinesa que planeja chegar ao Brasil investindo R$ 300 milhões em uma fábrica de motores em Pouso Alegre (MG).

