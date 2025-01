Carro ou barco? Veículo no litoral de SP viraliza e vira alvo da polícia

A minha ideia era mostrar que era possível circular na praia com um veículo melhor do que um quadriciclo que o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal utilizam nas praias, porque com esse é possível entrar na água e ajudar mais rapidamente no resgate de afogamentos.

No último sábado, o 'objeto nadador não identificado' foi apreendido para averiguação pela Polícia Ambiental com a ajuda da Guarda Municipal de São Vicente. Apesar das explicações de Strumiello, o veículo foi retido, e o caso está agora sob a apreciação das autoridades policiais para determinar se ocorreu alguma infração ou crime ambiental.

A suspeita, segundo a Polícia Ambiental, é de que o veículo esteja poluindo as praias Gonzaguinha e Milionários, em São Vicente, e que falta a documentação legal para sua circulação.

Strumiello informou que criou o veículo em cerca de um mês, com um investimento de apenas R$ 10 mil. O carro anfíbio funciona com um motor de 110 cc e potência de apenas 8 cv, o mesmo de um ciclomotor Honda Biz.

Para a navegação, ele utilizou uma proa adaptada de um motor de produzir caldo de cana. Fez os primeiros testes, vedando as partes frágeis e deu certo, sem afogar o próprio veículo.