Carros iluminados: posso transformar meu veículo em uma 'árvore de Natal'?

Os passeios ocorrerão no próximo fim de semana e sairão de todas as regiões da cidade levando os passageiros até a Árvore de Natal do Ibirapuera.

Apesar do apelo visual, as luzes de Natal em veículos podem representar uma infração de trânsito, segundo resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). De acordo com Gleydson Mendes, especialista em direito no trânsito, a legislação proíbe a substituição de lâmpadas dos sistemas de iluminação ou sinalização dos veículos por outras de potência ou tecnologia que não seja a original do fabricante. Isso inclui a instalação de luzes LED decorativas.

As consequências para quem desrespeita essa regra incluem uma multa de R$ 195,23, a adição de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a retenção do veículo até a regularização.

"Por mais bonito que fique, é infração, porque a instalação de LED em qualquer parte do veículo é proibida", diz o especialista.

