LimosUno: limusine do Fiat Uno viraliza com piadas de escada no teto

Descontinuado no fim de 2013, o Fiat Mille, ou simplesmente Uno, até hoje é um dos modelos de carro que mais rendem memes nas redes sociais. A maioria das piadas se refere ao fato de o Uno ter sido muito usado como "carro de firma" - especialmente, empresas de telefonia, com direito a levar uma escada dobrada no teto.

As piadas costumam atribuir "poderes mágicos" à escada, que faria o compacto, geralmente equipado com o frugal motor 1.0, deixar muito carrão V8 para trás. Imagine, então, do que o hatch seria capaz ao rodar com a escada aberta sobre a carroceria?

A imagem de um Fiat Uno alongado e transformado em limusine voltou a viral nas redes e serviu de mote para brincadeiras nesse sentido. Não sabemos onde a foto foi tirada nem a história por trás do "LimosUno", mas isso pouco importa diante da série de comentários divertidos que ela suscitou.