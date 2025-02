Ka-rrão: sucata de R$ 300 vira Ford esportivo com invenção de brasileiro

Caio Strumiello, mais conhecido como o 'inventor de São Vicente', voltou a chamar a atenção com sua mais recente criação automotiva. Depois de surpreender a internet com um carro anfíbio capaz de rodar tanto no asfalto quanto na água, agora ele apresenta o Ka-rrão, um Ford Ka transformado em um esportivo de design exclusivo.

Strumiello, que há décadas cria veículos inusitados, conta que o Ka-rrão nasceu durante a pandemia, quando teve tempo para se dedicar ao projeto. "Minha ideia inicial era melhorar a traseira do Ford Ka, que eu achava horrível. Mas aí a traseira ficou mais bonita que a frente, então fui modificando até chegar ao design atual", explica o inventor.

O carro começou como uma sucata, adquirida por apenas R$ 300, sem motor e sem nenhuma estrutura funcional. Depois de várias tentativas frustradas de adaptação de motores, Strumiello encontrou a solução ao combinar a base de um Fiesta 1.6 com a estrutura do Ford Ka, criando um modelo único.