Gigante perdido: como carro inovador deu errado e sumiu na Antártida

Pouco tempo depois, o veículo foi abandonado devido a um chamado dos EUA da Segunda Guerra Mundial. Alguns postes de madeira foram deixados ao lado do veículo parar marcar a localização.

Ele foi reencontrado em 1946 por uma expedição dos EUA com um dos pneus sem ar. Em 1958, ele foi visto novamente no mesmo lugar e com o interior intacto - da maneira que havia sido deixado no início dos anos 1940. Esta foi a última vez que o veículo foi visto. Alguns anos depois, um pedaço da plataforma de gelo em que estava Snow Cruiser se quebrou e ele nunca mais foi encontrado.

No fim das contas, o veículo ousado projetado nos anos 1930 desapareceu. Não se sabe se ele está enterrado ou acabou no fundo do mar. De qualquer forma, o Snow Cruiser entrou para a história. Mas talvez não pelos melhores motivos.