Vacina antirroubo: como medida inibe ação de ladrões de peças de carros

Adesivos tornam peças inúteis para desmanches legalizados e desincentivam bandidos

A ideia é que o ladrão já perceba, de imediato, que há poucas chances de reaproveitar as peças que eventualmente forem furtadas. Caso insista no crime, a marcação ainda serve para dissuadir a compra dos itens. Isso porque, com a marca da "vacina" à mostra, não há como o desmanche alegar desconhecimento da origem do produto — o que o sujeita ao crime de receptação qualificada.

A pena para o responsável varia de 3 a 8 anos de reclusão. O mesmo vale para quem adquirir tais itens para uso pessoal.

Lei do Desmanche

Em São Paulo, vigora desde 1º de julho de 2014 a Lei 15.276, mais conhecida como Lei do Desmanche, implementada para controlar a atividade de depósitos, oficinas e empresas especializadas no comércio de peças retiradas de outros veículos.

A iniciativa, que regulamenta uma lei federal de mesmo teor, exige que as peças comercializadas tragam um adesivo com QR Code, que, ao ser escaneado, identifica o tipo, a marca, o modelo e o ano do veículo de onde foi retirada a peça.