Tanque cheio proibido e uso obrigatório: segredos para manter carro antigo

"Fazemos limpezas diárias, porque nesses carros mais antigos, com menos tecnologia, há maior possibilidade de corrosão e deterioração de materiais, então sigo uma planilha para checar tudo, desde ressecamento de pneus a vazamento de água e combustível. Não há carro velho que não vaza óleo", afirma.



Um aspecto importante na manutenção de carros antigos é a escolha de peças e componentes. A autenticidade é um fator importante para manter o valor histórico do veículo, portanto, sempre que possível, deve-se optar por peças originais ou reproduções de alta qualidade. O mercado de peças para carros clássicos tem crescido. Hoje é possível encontrar fornecedores especializados que oferecem desde peças mecânicas até itens de acabamento que respeitam as especificações originais dos veículos.



De olho nesse mercado, nasceu a oficina MAC Aerografia. Marco Aurélio Cruz, um dos restauradores do extinto programa Lata Velha, do apresentador Luciano Huck, especializou-se em funilaria artesanal e hoje fabrica as peças que não existem mais no mercado. Há dez anos, cuidava apenas de restauração de Kombis, Fuscas e Brasílias, por exemplo, mas já restaurou completamente um Ford 1929, garimpando peças e produzindo as que não encontrava.



Atualmente, sua equipe está cuidando da manutenção dos carros antigos restaurados de 20 clientes.

A preservação da carroceria e da pintura é outro ponto de atenção. Ele conta que carros antigos requerem cuidados especiais para evitar a corrosão e manter o brilho da pintura. Recomenda-se a utilização de ceras protetoras e a realização de polimentos periódicos. Além disso, é importante proteger o veículo das intempéries, armazenando-o em locais cobertos e secos. A exposição prolongada ao sol e à umidade pode acelerar o processo de deterioração dos materiais.



A manutenção mecânica também não deve ser negligenciada. Materiais de borracha como pneus e mangueiras requerem tanta atenção quanto freios, suspensão e transmissão, que precisam de revisões regulares para garantir o funcionamento seguro e eficiente do carro.



No caso de carros antigos, pode ser um desafio encontrar o óleo exato especificado, pois os produtos modernos frequentemente substituem as versões mais antigas. Nessa situação, é importante buscar um óleo que atenda às mesmas especificações de viscosidade e categoria API.

A viscosidade, medida pelo grau SAE, indica a resistência do óleo ao fluxo em determinadas temperaturas. Carros mais antigos podem requerer óleos com viscosidades diferentes dos veículos modernos devido às tolerâncias de construção do motor e aos materiais utilizados na época.



Além disso, deve-se considerar o estado atual do motor. Se o motor foi reconstruído ou está em condições excepcionais, pode ser possível utilizar óleos modernos com aditivos melhorados. No entanto, se o motor mantém muitas de suas peças originais e mostra sinais de desgaste, pode ser mais prudente optar por óleos formulados especificamente para carros antigos. Estes óleos podem conter aditivos que ajudam a proteger componentes mais antigos e a compensar o desgaste natural.

Carros são feitos para rodar

Carro antigo do colecionador Robson Galiano Imagem: Arquivo pessoal

A lubrificação adequada dos componentes é fundamental para evitar desgastes prematuros e falhas mecânicas. Além disso, é recomendável rodar com o veículo periodicamente para manter os sistemas em movimento e evitar problemas decorrentes da inatividade prolongada.