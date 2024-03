Picape mantida por 37 anos contra inflação nunca foi emplacada e segue 0 km

Após ser adquirida zero-quilômetro e permanecer 37 anos com a mesma família, a picape acabou de ser vendida a um colecionador anônimo, por um valor mantido em segredo.

A picape estava em uma pequena cidade no interior do Tocantins, conta o comerciante especializado em carros antigos originais e pouco rodados Reginaldo Ricardo, o Reginaldo de Campinas.

Imagem: Reginaldo de Campinas

A pedido dos primeiros donos da F-1000, Reginaldo não dá mais detalhes sobre o negócio nem informações sobre a história do veículo. Contudo, ele destaca que o utilitário turbodiesel nunca havia sido lavado até ser colocado à venda, recentemente.

As fotos que ilustram esta reportagem foram tiradas com a picape já limpa e revisada, no showroom de Reginaldo em Campinas, no interior paulista.