Ford diz que meta é fazer 'carros icônicos' e deixar 'chatos' de lado

Presidente-executivo da Ford, Jim Farley disse que a marca irá a partir de agora focar em modelos para entusiastas, se afastando do que chamou de "carros chatos". Ele diz que a marca terá a partir de agora modelos mais "icônicos".

O que aconteceu

Farley sugeriu em uma entrevista recente com a Car Magazine que Ford deverá focar em carros mais esportivos do que modelos com DNA de carros de passeio.

Ele disse: "estamos saindo do negócio de carros chatos e entrando no negócio de veículos icônicos. Nós sempre competimos no coração do mercado de carros de passeio, o que não funcionou muito bem para Mondeo, Focus e Fiesta. Eles eram amados por muitos clientes, mas nunca poderiam justificar mais alocação de capital — diferentemente dos veículos comerciais."