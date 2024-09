De Ferrari a SUV mais caro do mundo, Gusttavo Lima ostenta frota milionária

O moderno SUV elétrico tem seu preço para ser importado para o Brasil partindo de R$ 1 milhão. Com tração integral e dois motores, o carro tem diversas versões e pode ter de 262 cv a 680 cv de potência, com toque que pode chegar a 98,6 kgfm. Com isso, o Tesla Model X vai de 0 a 100 km/h em 3,1 segundos. Sua autonomia pode ir de 373 km a até 542 km, em até 2,5 toneladas de peso total.

