GAC Motors prepara avalanche de carros no Brasil; veja o que deve chegar

A GAC, criada em 1955 em Guangzhou, maior cidade litorânea da China e capital de Guangdong, vai fazer 70 anos no próximo ano e já prometeu investir na cadeia de suprimentos locais - R$ 5,5 bilhões, com foco direto na fabricação dos seus modelos para atender a demanda local e também usando o Brasil como HUB de exportação. Em 2023, o grupo vendeu cerca de 2,5 milhões de carros.

GAC Hyper GT Imagem: Reprodução

Quanto ao line up completo, a meta será explorar a diversidade dos modelos, conectividade com a internet a bordo, tela de 15 polegadas como assinatura do painel, assim como a arquitetura clara da cabine.

O primeiro carro a ser lançado deve ser o Aion Y Plus, com 4,5 metros e acabamento de alto padrão. O elétrico tem como opções versões de 136 cv e 204 cv, na cola do BYD Yuan Pro. O conjunto de baterias tem 63,2 KWh e a autonomia deve ficar na faixa dos 350 km, segundo o ciclo do Inmetro - no chinês, são 490 km.

