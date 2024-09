Carros anfíbios: por que projeto na Câmara pode afundar setor automotivo

Outro aspecto é que atualmente não existem carros anfíbios em produção no mundo. O único com essas características produzido para o público geral foi o Amphicar, entre 1961 e 1965.

A proposta ignora essa realidade e lança um desafio que pode não ser viável no curto, ou até médio prazo. A falta de experiência e tecnologia na fabricação desses veículos torna a implementação do projeto ainda mais complicada.

O Amphicar, único carro anfíbio vendido ao público na história, foi produzido entre 1961 e 1965 Imagem: Reprodução

O perigo das boas intenções

Leis com boas intenções podem ter consequências desastrosas quando não são analisadas em seu contexto completo. A proposta do deputado Clodoaldo Magalhães parece ignorar as complexidades do setor automotivo brasileiro e as reais necessidades da população.

Em vez de focar em soluções paliativas como carros anfíbios, seria mais eficaz direcionar esforços para melhorar a infraestrutura urbana, implementar sistemas de drenagem adequados e promover políticas públicas que previnam as enchentes. A insistência em soluções que não abordam as causas fundamentais dos problemas enfrentados pela população pode resultar em um ciclo vicioso de legislações ineficazes.