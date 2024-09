Prestes a mudar, Chevrolet Onix 2025 é flagrado em testes pela primeira vez

A primeira reestilização da atual geração do hatch Chevrolet Onix e do sedã Onix Plus, lançada em 2019, foi flagrada pela primeira vez em testes nas ruas brasileiras.

As imagens foram feitas em Teresina (PI) pela página de Instagram Auto Realidade e os dois modelos, que estão entre os carros mais vendidos do Brasil, aparecem ainda cobertos por camuflagem

O que aconteceu

O Chevrolet Onix 2025 apareceu pela primeira vez sendo testado nas ruas brasileiras. Alguns flagrantes do modelo ainda sob camuflagem foram feitos na cidade de Teresina, no Piauí. O local é muitas vezes usado por fabricantes para testes de carros ainda não lançados, que são colocados à prova no forte calor registrado no município do Nordeste.