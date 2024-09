Ford segue tendência chinesa e terá karaokê em seus carros

A letra das músicas só aparece quando o carro está parado para evitar que o motorista olhe para a tela com o carro em movimento. A Ford diz que a finalidade da atração é ser um passatempo para sessões de carregamento chatas.

Além da Ford F-150 Lightning, que já tem o app disponível, a novidade ainda deverá ser vista em modelos como Ford Mustang Mach-E, Ford Explorer, Lincoln Aviator e Lincoln Nautilus em um futuro breve.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.