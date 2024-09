Volkswagen cria perfil oficial brasileiro para exibir seus carros clássicos

Esta é a primeira página oficial da Volkswagen dedicada à herança e história da montadora fora da Alemanha.

O perfil exibirá os modelos e suas curiosidades, também trazendo conteúdos exclusivos, incluindo os bastidores da produção de fotos e vídeos e episódios do Podcast Garagem Volkswagen, que será lançado em breve.

Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil, disse: "a página no Instagram @garagem.volkswagen é mais do que um simples canal de comunicação. É um espaço onde celebraremos a rica herança que construímos em 71 anos no país, e onde nos conectaremos ainda mais emocionalmente com nossos fãs, que compartilham a mesma paixão pelos nossos clássicos. Este projeto é mais uma maneira de reafirmar o compromisso da Volkswagen com o Brasil, com a inovação e com a preservação de nossa história no setor".

