Morre Silvio Santos: apresentador já vendeu carros e deixou relíquia no SBT

Maior comunicador da história da TV brasileira e dono do SBT, Silvio Santos morreu neste sábado (17), em São Paulo. Se a história do 'dono do Baú' é bastante conhecida, o que poucos sabem é que ele já teve um passado interessante dentro do universo automotivo.

Silvio Santos sempre demonstrou sua paixão por carros, como pelo famoso Lincoln Continental 1993 que usava no seu dia a dia, antes de o carro ser aposentado para compor o acervo histórico criado pela sua emissora, o SBT. O modelo do apresentador era um Town Car Jack Nicklaus, edição especial e comemorativa com diversos itens personalizados, produzida entre 1991 e 1993.

De acordo com o site 'O Baú do Silvio', o carro foi usado pelo apresentador durante anos, sendo aposentado nos anos 2000 devido a dificuldades de manutenção e preocupação com segurança. Acabou descoberto tempos depois estacionado na garagem do SBT e foi colocado em lugar de destaque no museu na sede da emissora.