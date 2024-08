Uber estreia categoria com carro elétrico e promessa de corrida mais barata

De acordo com a Uber ainda, houve um aumento de 120% na presença de veículos elétricos na plataforma em São Paulo no último ano. Já no Brasil, o aumento supera os 500%.

Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil, disse: "a Uber entende que o nosso papel é de desenvolver a modalidade, atrair cada vez mais motoristas para o mundo dos elétricos e fazer com que o Uber Green seja a primeira escolha dos usuários. Hoje, somos a plataforma que tem o maior número de veículos elétricos cadastrados, e estamos apenas começando".

A novidade será primeiramente estabelecida apenas em alguns bairros e depois expandida. Para fazer uma viagem basta abrir o aplicativo da Uber, digitar o ponto de origem e de destino e escolher a opção Uber Green onde ela estiver disponível.

Motoristas parceiros que dirigem veículos elétricos na cidade já estão automaticamente dentro da nova modalidade.

