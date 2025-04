Omoda Jaecoo lança seus primeiros SUVs no Brasil; veja preços e detalhes

Já o Jaecoo 7 aposta no que seria um estilo 'aventureiro premium', com uma autonomia declarada de 1.200 km com seu motor híbrido plug-in, com propulsor elétrico 1.5 turbo de 135 cv e um elétrico de 150 kw (204 cv). A potência combinada é de 339 cv e o câmbio é o automático de dupla embreagem com sete velocidades.

O SUV chinês é lançado em duas versões: Luxury (R$ 229.990) e Prestige (R$ 249.990). A principal diferença entre as opções é que a mais cara oferece mais itens no pacote ADAS e carregador por indução, além de bancos com função de memória, aquecidos e ventilados.

Ambos vêm com bateria de lítio de 18,3 kWh, que oferece autonomia de 79 km no modo elétrico e que entrega recarga rápida de 20% a 80% em apenas 20 minutos utilizando um carregador de 40 kW. O consumo, de acordo com a marca, é de 15,1 km/l no ciclo urbano.

Entre os equipamentos destaca-se a central multimídia de 14,8 polegadas, com Apple Carplay e Android Auto sem fio, controle de estabilidade e sistemas avançados de assistência ao motorista como assistente de congestionamento, de subida e de partida em rampa. O modelo mais caro inclui itens como alerta de colisão e de fadiga, monitor de ponto cego e manutenção de faixa.

O SUV tem 4,5 m de comprimento, 1,8 m de largura e 2,6 m de entre-eixos. As maçanetas são embutidas e as rodas possuem 19 polegadas.