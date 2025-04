Com Lula, Nissan começa a produzir novo Kicks no RJ; SUV terá 4 versões

Detalhe da roda de liga leve de 19 polegadas que vai equipar versão mais cara do Kicks de 2ª geração Imagem: Alessandro Reis/UOL

Tivemos contato com uma unidade que aparenta ser da versão topo de linha, equipada com rodas de liga leve de 19 polegadas diamantadas, com detalhes pretos, e pneus com medidas 225/45. Trata-se do mesmo conjunto utilizado pelo Kicks fabricado no México. A configuração mais completa também irá contar com teto solar.

Também já sabemos que o novo Kicks virá, em todas as versões, com o mesmo motor 1.0 HR10 turbo flex de três cilindros que equipa o Renault Kardian - porém, segundo o colunista do UOL Carros Marlos Ney Vidal, com uma calibragem específica, que poderá alterar os números de potência e torque.

Interior do novo Kicks vendido nos EUA e fabricado no México; Nissan não revelou a parte interna do modelo brasileiro Imagem: Divulgação

No Kardian, esse mesmo propulsor rende 125 cv de potência a 5.000 rpm e torque de 22,4 kgfm a 2.250 rpm com etanol e 120 cv, também a 5.000 rpm, e torque de 20,4 kgfm a 2.000 rpm com gasolina. Como no SUV da Renault, com a qual a Nissan mantém uma parceria estratégica no desenvolvimento de produtos, o Kicks de segunda geração terá transmissão automatizada de dupla embreagem com seis marchas.

Quatro versões