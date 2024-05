GM projeta instalação de pedal de embreagem nos carros elétricos do futuro

O acionamento da embreagem para os elétricos poderia inclusive melhorar as transmissões encontradas em veículos de alto desempenho deste tipo.

A presença de embreagem evitaria "instabilidades no motor elétrico", segundo a GM, com a configuração sendo mais simples do que a de transmissões automáticas em motores a combustão, pelo fato de motores elétricos precisarem de menos mudanças de marcha.

Segundo a publicação, a patente diz que a embreagem melhoraria a "eficiência e o desempenho" dos carros, pois daria ao motorista o "controle preciso" sobre o seu funcionamento.

Porém, não se sabe se a nova tecnologia chegará ao mercado, já que cada vez menos carros manuais são vendidos ao redor do mundo.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.