Trump manda desligar 8.000 carregadores de elétricos em prédios do governo

Os carregadores são utilizados por veículos de propriedade do governo e por carros pessoais de funcionários.

O desligamento deverá ser completado nos próximos dias. No entanto, alguns escritórios federais já foram instruídos a tirar seus carregadores de uso.

A Verge diz que no governo Joe Biden veículos de motor a combustão estavam sendo eliminados do governo em favor da eletrificação. A GSA gerencia 650 mil carros, dos quais mais da metade deveriam ser substituídos por elétricos.

A agência havia informado em março de 2024 que mais de 58 mil veículos de emissão zero foram encomendados e que mais de 25 mil novas portas de carregamento começaram a ser instaladas.

Não se sabe por enquanto se os carregadores desativados serão vendidos ou simplesmente armazenados.

