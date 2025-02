Primeira Ferrari elétrica já tem data de estreia; veja o que já sabemos

Rumores dão conta de que o modelo deverá ser um crossover ou um GT, e não um esportivo de fato. Recentemente, fotógrafos em Maranello têm visto mulas de teste crossover e hatch de quatro portas usando canos de escapamento falsos e também emitindo sons de motor falsos.

Além do elétrico, a marca ainda exibirá mais cinco modelos novos em 2025. Um dos modelos deverá ser um Spider com motor de 12 cilindros. Espera-se também que outro dos novos carros seja o substituto do modelo Roma - GT de motor dianteiro, que saiu de linha em 2024.

A Ferrari vendeu 13.752 carros no ano passado, um aumento de 89 unidades em relação aos números de 2023. A fabricante faturou 2,56 bilhões de euros em 2024 e prevê lucro de 2,68 bilhões de euros para 2025 com seus seis novos carros.

