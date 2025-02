Volkswagen traz teaser de seu novo carro elétrico mais barato; veja

Segundo o CEO da VW, Thomas Schafer, um conceito do modelo - tido para ele como o "Volkswagen elétrico acessível, de alta qualidade e lucrativo da Europa para a Europa" - será exibido em março.

Espera-se que o ID.One seja um hatch de cinco portas ligeiramente elevado, para criar uma semelhança com um SUV.

A imagem traz a frente do veículo, que tem semelhanças com o conceito VW ID.Life de 2021. Seus faróis possuem gráficos 3D LED integrados a uma grade preta junto a um emblema da Volkswagen iluminado. É possível também ver a parte traseira de um display de infoentretenimento no painel.

O ID.One será provavelmente feito sobre uma versão mais curta da plataforma MEB.

