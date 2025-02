Carregador para carro elétrico: quanto custa e como instalar em casa

O processo começa com o estudo do local. Seja casa ou prédio, a empresa faz uma checagem técnica preliminar com engenheiros especialistas para identificar todas as possíveis intervenções.

"A partir disso, conseguimos determinar o tipo e a quantidade de material necessário para a instalação. Essa etapa é crucial para dimensionar o projeto", explica Marcos Nogueira, cofundador da Green V. A empresa especializada também executa obras relacionadas à infraestrutura elétrica. Caso ela seja estrutural, é preciso acionar outro profissional.

Imagem: Divulgação

Com a vistoria técnica e a liberação da instalação aprovadas, a empresa inicia o serviço. "Toda instalação, projeto e materiais utilizados estão de acordo com as normas vigentes de instalações elétricas e de carregadores para veículos elétricos", afirma Nogueira. "O projeto é de responsabilidade e assinado por um engenheiro".

Uma dúvida comum é se a companhia de energia da cidade precisa ser avisada ou consultada. Normalmente isso não é necessário, mas em alguns casos o local pode necessitar de um aumento no fluxo para o funcionamento correto do carregador, o que exige a intervenção da concessionária.

O processo completo de instalação leva em média de três a sete dias. No entanto, fatores como definição da vaga em condomínios e a aprovação em assembleia podem causar aumento do prazo.