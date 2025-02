Leapmotor confirma seu primeiro carro vendido no Brasil; veja detalhes

Em seu modo elétrico com motor traseiro, entrega 231 cv de potência e 32,6 kgfm de torque, alimentado por bateria de 52,9 kWh ou 69,9 kWh. A autonomia é de 410 km ou 530 km, respectivamente, no ciclo chinês.

No modelo híbrido plug-in, o motor 1.5 com 95 cv ajuda a recarregar a bateria de 28,4 kWh que alimenta o propulsor traseiro. A autonomia é de 1.190 km no ciclo chinês, sendo possível rodar até 210 km apenas no modo elétrico.

O C10 traz painel digital de instrumentos de 10,25'' e central multimídia tem 14,6''.

Além disso, o modelo tem classificação máxima de cinco estrelas em segurança obtida no Euro NCAP, com 89% em proteção de adultos, 85% em proteção de crianças, 77% em proteção de pedestres e 76% para sistemas de assistência à condução.

