Economia na oficina: por que carros elétricos gastam menos com manutenção

Com isso, o desgaste é muito menor ou imperceptível de pastilhas e discos do que se observa em veículos a combustão, aumentando ou prevenindo o intervalo entre substituições e reduzindo, novamente e substancialmente, os custos de manutenção.

Pneu de carro elétrico desgasta mais?

Há uma crença de que os compostos de borracha de carros elétricos 'sofrem' mais por causa do torque entregue de forma instantânea. Isso é mito. De acordo com o coordenador da ABVE, no uso cotidiano, diversos proprietários reportam que os pneus podem facilmente ultrapassar 50 ou 60 mil km, chegando em alguns casos a 100 mil km antes de atingir o indicador de desgaste máximo, chamado TWI. O freio regenerativo também contribui para a conservação dos pneus, já que boa parte das frenagens são auxiliadas pelo motor elétrico.

Outro fator de economia de um carro elétrico é a manutenção periódica. As revisões costumam seguir o mesmo timing de modelos a combustão, com checagens anuais. Algumas montadoras, no entanto, estendem para 24 meses ou 20 mil km, dependendo da intensidade de uso e da quilometragem.

Gauer, membro do Conselho Diretor e Coordenador do Grupo de Trabalho de Segurança da ABVE, por sua vez, faz um alerta e diz que é "fundamental seguir o cronograma do manual do proprietário para assegurar a garantia do veículo e da bateria".

"No geral, a tendência é que as revisões em veículos elétricos sejam mais simples e baratas — tanto pelo menor número de itens a serem checados quanto pela considerável menor probabilidade de falhas em componentes tradicionais de propulsão", completa Gauer.