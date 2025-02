BYD Sea Lion 7: o que já sabemos sobre novo SUV cupê que chega em 2025

Em termos visuais, o BYD Sea Lion 7 segue as linhas do sedã Seal na dianteira, recebendo faróis em LED afilados e o mesmo filete abaixo do farol principal. Na traseira, as lanternas invadem a tampa do porta-malas como no sedã.

Por dentro, o SUV Coupé tem volante exclusivo, já o quadro de instrumentos é digital e a central multimídia giratória está presente.