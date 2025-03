Leila Perreira usa etarismo e arrogância para defender gramado sintético

Bom, senhora Leila, quem irá decidir o momento dos jogadores pararem de jogar são eles mesmos e não um dirigente.

Para começar, todos os jogadores têm o direito de se manifestar e expor a opinião sobre o que é melhor para o futebol. Afinal de contas, os artistas da bola são os jogadores, apesar de muitos dirigentes, como a Leila Pereira, acharem que são eles quem jogam.

Os jogadores que reclamaram da grama artificial não citaram nome de ninguém e nem de nenhum clube, e sim demonstraram a preferência em jogar na grama natural. Nenhum jogador falou que se machucam mais na grama artificial, mas alegaram, com toda razão, que o jogo muda e que são modalidades diferentes. E são mesmo.

Apesar de ser autorizado pela Fifa, ficam algumas perguntas no ar. Se a Fifa autoriza, por que em nenhuma Copa do Mundo se joga em grama artificial mesmo em países que possuem campos assim? Por que as melhores ligas da Europa e o principal torneiro de clubes do mundo, a Champions League, não têm grama artificial?

A resposta é simples: porque a modalidade de futebol de campo sempre foi jogada em campo de grama.

Vamos pensar num ginásio com uma quadra oficial de futsal. Se você trocar o piso de qualquer material que se usa nessa modalidade para a grama, o futsal continuaria a mesma coisa? Não! Se colocarem areia, vira futebol de areia. Se colocarem grama natural ou artificial, vira futebol society de cinco.