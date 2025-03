Só um treinador poderia dar vida nova ao Corinthians

Quem poderia resolver essa situação?

Eu voto em Renato Gaúcho. Um boleiro que saberia provocar união, dar liberdade a um elenco de excelentes jogadores criativos e colaborar para que o time jogue alegremente. Um choque de cultura futebolística regional em nome de alguma competitividade no ano. Entre os treinadores desempregados, acho que o nome ideal para o momento seria o dele.

O Corinthians é uma bagunça fora de campo. Dívidas, atrasos em pagamento, contas mal explicadas, reuniões que vão às vias de fato. Tudo errado. Era inevitável que o barulho chegasse ao campo. Inevitável que o elenco entrasse em rota de colisão. Quem estava atento já tinha avisado.

Entra ano sai ano só uma coisa se salva no Parque São Jorge: o negligenciado time feminino. O Corinthians está na final da Super Copa contra o São Paulo. No mesmo dia em que os homens eram vergonhosamente eliminados do vestíbulo da Libertadores as minas venciam o Cruzeiro e garantiam mais uma final. Seria preciso ter muita humildade para ir buscar com elas a solução para eles.