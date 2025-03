Hummer EV: picape elétrica anda como caranguejo e acelera igual esportivo

Renegade Willys, um destaque do Carnaval

Outra atração do Carona desta semana é o Jeep Renegade Willys, edição especial limitada a 500 unidades que homenageia o clássico produzido no Brasil até 1983. O modelo é um dos destaques da Stellantis no Galo da Madrugada, famoso evento na folia do Carnaval de Recife.

Esta versão topo de linha apresenta elementos que remetem ao modelo original, como adesivos alusivos ao ano de 1941 e a exclusiva cor Verde Recon. Destaque para rodas de 17 polegadas, teto bicolor e teto solar panorâmico. O motor é o 1.3 turbo flex que garante 185 cv e torque de 27,5 kgfm. A transmissão é automática de nove marchas e tração 4x4.

Do lado de dentro, oferece bancos de couro com a inscrição "Willys" e uma série de recursos tecnológicos, incluindo central multimídia de 8,4 polegadas com espelhamento sem fio e diversos assistentes de segurança.

Potência caiu e consumo aumentou? Entenda o problema

Por fim, o Carona desta semana também apresenta o quadro 'Autosserviço', no qual o consultor Marcelo Silva fala sobre os motivos para uma possível perda de potência no carro e sobre o aumento do consumo do veículo.