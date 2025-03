O que atacante do Atlético disse após ter pênalti anulado por 'dois toques'

A Uefa divulgou hoje um vídeo que comprova os dois toques na bola de Julian Álvarez (veja abaixo). No comunicado, a entidade diz que o toque foi 'mínimo', mas suficiente para anular a jogada. A resposta vem após o Atlético formalizar um pedido de explicação à Uefa.

El vídeo que proporciona UEFA sobre la polémica de Julián Álvarez.



O Atlético de Madrid consultou a Uefa sobre o incidente, que levou à anulação do pênalti cobrado por Julián Álvarez no final da partida de ontem da Liga dos Campeões da Uefa contra o Real Madrid. Embora mínimo, o jogador fez contato com a bola usando seu pé de apoio antes de chutá-la, como mostrado no videoclipe em anexo

A Uefa ainda abriu a possibilidade de revisar a regra no futuro.

Sob a regra atual (Leis do Jogo, Lei 14.1), o VAR teve que chamar o árbitro sinalizando que o gol deveria ser anulado. A Uefa entrará em discussões com a FIFA e a IFAB para determinar se a regra deve ser revista em casos em que um toque duplo é claramente não intencional

Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, disse ter percebido os dois toques na hora da batida de Julian Álvarez. "Senti que ele havia dado um toque duplo e disse isso ao árbitro. É um pouco de azar para eles", afirmou após o jogo.