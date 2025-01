Picapes: veja quem se deu bem em 2024 e o que esperar para este ano

Depois da onda de lançamentos de SUVs, as picapes passaram a ganhar mais atenção no Brasil. Há mais modelos do que antes, e com propostas mais variadas (como as intermediárias Toro, Montana, Rampage, Oroch e Maverick). Com isso, o segmento passa por uma expansão que se reflete também nos números de vendas.

Em 2024, das dez picapes mais vendidas no Brasil, oito foram melhor em emplacamentos do que em 2023. Apenas duas se deram mal. Os índices, que você poderá conferir adiante, foram calculadas a partir de dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Além disso, o veículo mais vendido do Brasil em 2024 foi uma picape: Fiat Strada. Aqui, você vai conferir quais foram os modelos do segmento mais emplacados no País no ano passado, os que mais cresceram e aqueles que venderam menos que em 2023. Conhecerá também as novidades da categoria previstas para 2025.