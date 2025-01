Toyota mais vendido não é um Corolla e chega a custar quase R$ 350 mil

Fator Hilux

SUVs médios como Corolla Cross venderem mais que picapes feitas sobre chassi, como a Hilux, é regra no Brasil? Na verdade, é difícil medir. A Ranger tem emplacamentos muito superiores às de Territory (mais barato que todas as versões da picape) e Bronco Sport (custa menos que a maioria das opções).

A S10 também vende mais que o Equinox. Porém, no caso desses três SUVs, são produtos trazidos de países fora do Mercosul (México, EUA e China). Por isso, independentemente do preço, naturalmente são carros de volume bastante limitado para o Brasil - algo que não ocorre com as picapes argentinas (Hilux, Ranger, Amarok e Frontier), nacionais (S10 e L200) e a por enquanto uruguaia Titano.

Quando olhamos para o único caso que dá para comparar com Corolla Cross x Hilux, vemos uma vitória folgada do SUV médio argentino Taos (17.569 unidades vendidas em 2024) sobre a Amarok (7.328 exemplares no mesmo período).

Embora a comparação acima não defina nenhum padrão, mostra que os SUVs médios têm potencial para fazer mais sucesso que picapes sobre chassi. Mas sabe o que acontece? Hilux é Hilux. A chegada da Ranger, em 2023, deixou claro que o produto da Toyota está extremamente defasado.

A expectativa era de que a Hilux perdesse mercado. Isso não ocorreu em 2023, apesar de a Toyota ter precisado fazer ajustes na linha, privilegiando as versões mais simples (já que as de topo sofriam mais com a concorrência da Ford). Em 2024, a Hilux cresceu 8,24%.