T-Cross domina o maior segmento do Brasil em 2024; veja quem se deu bem

Com isso, o Creta somou, em 2024, 66.498 emplacamentos, ficando com a terceira posição no ranking de vendas de SUVs. Em 2023, o Tracker e o Hyundai também travaram uma acirrada briga até o fim. O Chevrolet fechou aquele ano na frente, mas com uma vantagem ainda menor (cerca de 800 unidades).

Outros resultados

Apesar de ter perdido embalo nos últimos meses de 2024, o Kicks é um dos vitoriosos do ano. O Nissan ficou com a quarta posição do segmento de SUVs. Em 2023, havia sido o sétimo mais emplacado do País.

O quinto mais vendido em 2024 foi o Volkswagen Nivus, que manteve a mesma posição de 2023. Já o Renegade, que era oitavo, agora passou para a sexta posição. A linha 2025, que trouxe mais versões à configuração 4x2, ajudou a embalar o desempenho do modelo no segundo semestre.

O Honda HR-V foi o sétimo mais vendido no ano passado. O Compass caiu para o oitavo lugar, ante a quarta posição de 2023. Apesar disso, considerando apenas o segmento de SUVs médios, ele conseguiu continuar na liderança. Isso é uma grande vitória, já que o Corolla Cross ameaçou o Jeep durante a maior parte de 2024.

Por falar em Corolla Cross, no ranking de SUVs, ele era nono colocado até novembro, mas acabou fechando 2024 na décima posição. Isso porque, graças às novas versões híbridas flex, o Fiat Fastback foi muito bem em dezembro, e ultrapassou o Toyota.