Até R$ 204 mil: 10 SUVs compactos 'populares' mais caros à venda no Brasil

Que o segmento de SUVs compactos é o mais importante do Brasil nós já sabemos há alguns anos. Mas, em 2024, aumentou o número de modelos na categoria, com a chegada de produtos como Citroën Basalt e Renault Kardian. Agora, considerando apenas os produtos de marcas generalistas (que não são do segmento premium), há 16 carros disponíveis no País.

Mas, desse grupo, quais são os mais caros? Fiz um levantamento mostrando os dez SUVs compactos 'populares' com os preços mais altos do Brasil. Nessa lista, há modelos que aparecem mais de uma vez, em versões diferentes. É o caso do HR-V, da Honda, que ocupa primeira e segunda posições.

Terceira e quarta colocações também pertencem ao mesmo modelo, o Hyundai Creta, nas versões Ultimate e N Line. Outro que podemos ver duas vezes no ranking dos mais caros é o Chevrolet Tracker.